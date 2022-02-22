Brand Analytics: 86 процентов пользователей соцсетей поддержали решение о признании ДНР и ЛНР
Большинство российских пользователей социальных медиа - 86 процентов - высказались в поддержку решения о признании независимости ЛНР и ДНР. Об этом сообщает Brand Analytics. По его данным, 14 процентов — были против.
Отмечается, что специалисты проанализировали реакцию пользователей в первые три часа после оглашения этого решения президентом РФ Владимиром Путиным. За это время 12,6 тысяч российских авторов соцмедиа высказались по теме.
Рост обсуждений темы ЛНР и ДНР в российских соцмедиа начался 14 февраля с 20 тысяч упоминаний в сутки и к 21 февраля составил более 200 тысяч сообщений в день. Основные площадки обсуждений — ВКонтакте и ОК. Оппонентами российских соцсетей «в этом обсуждении» выступили Facebook и Twitter.
Признание Россией Донецкой и Луганской народных республик еще не означает, что война в регионе будет закончена, признание ДНР и ЛНР является победой, но только в одном сражении, заявил бывший премьер-министр ДНР, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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