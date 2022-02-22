Brand Analytics: 86 процентов пользователей соцсетей поддержали решение о признании ДНР и ЛНР

Большинство российских пользователей социальных медиа - 86 процентов - высказались в поддержку решения о признании независимости ЛНР и ДНР. Об этом сообщает Brand Analytics. По его данным, 14 процентов — были против.

Отмечается, что специалисты проанализировали реакцию пользователей в первые три часа после оглашения этого решения президентом РФ Владимиром Путиным. За это время 12,6 тысяч российских авторов соцмедиа высказались по теме.