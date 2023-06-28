АКОРТ: Реализовать раздачу продуктов с истекающим сроком годности почти невозможно

Раздача продуктов с истекающим сроком годности населению – это важная программа с точки зрения развития адресной помощи, заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев в интервью НСН. Однако, указал он, серьезным препятствием для развития таких проектов является отсутствие налоговых стимулов.

Накануне фракция ЛДПР предложила отменить налог на добавленную стоимость (НДС) на продукты и бутилированную воду с истекающим сроком годности при условии, что их будут бесплатно отдавать населению. Парламентарии подготовили соответствующий законопроект с поправками в Налоговый кодекс. Игорь Караваев напомнил, что подобная инициатива предлагалась и ранее.