АКОРТ: Реализовать раздачу продуктов с истекающим сроком годности почти невозможно
Инициатива по отмене НДС для товаров с истекающим сроком годности при передаче их на благотворительность обсуждается давно, отметил в эфире НСН Игорь Караваев.
Раздача продуктов с истекающим сроком годности населению – это важная программа с точки зрения развития адресной помощи, заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев в интервью НСН. Однако, указал он, серьезным препятствием для развития таких проектов является отсутствие налоговых стимулов.
Накануне фракция ЛДПР предложила отменить налог на добавленную стоимость (НДС) на продукты и бутилированную воду с истекающим сроком годности при условии, что их будут бесплатно отдавать населению. Парламентарии подготовили соответствующий законопроект с поправками в Налоговый кодекс. Игорь Караваев напомнил, что подобная инициатива предлагалась и ранее.
«Инициатива по отмене НДС для товаров с истекающим сроком годности при передаче их на благотворительность уже давно обсуждается на уровне ответственных ведомств. АКОРТ неоднократно подчеркивала важность подобных решений с точки зрения развития программ адресной помощи. Но на сегодняшний день отсутствие налоговых стимулов является серьезным препятствием для развития в том числе и таких проектов как фудшеринг», - сказал Караваев.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в разговоре с НСН заявил, что Минфин РФ выступает против раздачи продуктов с истекающим сроком годности. Он отметил, что с продажи товаров бюджет страны получает прибыль в виде налогов, сообщает «Радиоточка НСН».
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