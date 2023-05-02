Срок годности продуктов предложено сделать заметнее

Депутат Госдумы Василий Власов считает, что размер блоков с информацией о сроках годности и датах производства продуктов питания необходимо увеличить, сообщают «Известия».

В России испытают систему, исключающую продажу просроченной продукции

Он указал, что производители указывают эту информацию очень мелким шрифтом или включают ее в основной текст описания товара. В результате покупателям труднее найти важную информацию.

Власов просит изменить законодательство, чтобы производители выделяли на информационный блок не менее 20 процентов площади упаковки.

Ранее всплеск нарушений в супермаркетах объясняется стремительным ростом проверок, заявил ретейлер Дмитрий Потапенко в интервью НСН.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаПродуктыПросроченные Продукты

Горячие новости

Все новости

партнеры