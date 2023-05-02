Срок годности продуктов предложено сделать заметнее
Депутат Госдумы Василий Власов считает, что размер блоков с информацией о сроках годности и датах производства продуктов питания необходимо увеличить, сообщают «Известия».
Он указал, что производители указывают эту информацию очень мелким шрифтом или включают ее в основной текст описания товара. В результате покупателям труднее найти важную информацию.
Власов просит изменить законодательство, чтобы производители выделяли на информационный блок не менее 20 процентов площади упаковки.
Ранее всплеск нарушений в супермаркетах объясняется стремительным ростом проверок, заявил ретейлер Дмитрий Потапенко в интервью НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru