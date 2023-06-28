СМИ: Магазинам могут разрешить раздавать продукты с истекающим сроком годности
Фракция ЛДПР предложила отменить налог на добавленную стоимость (НДС) на продукты и бутилированную воду с истекающим сроком годности при условии, что их будут бесплатно отдавать населению. Парламентарии подготовили соответствующий законопроект с поправками в Налоговый кодекс, пишут Известия.
В пояснительной записке к документу отмечается, что ежегодные потери продуктов питания на этапе розничной торговли и потребления составляют около пятой части объема производства.
«Это явление вызвано различными факторами — от природно-климатического и погодного до человеческого, выражающегося в нарушениях условий хранения», — указано в проекте закона.
Депутаты считают, что проблему могла бы решить безвозмездная передача таких товаров гражданам. Однако это невыгодно торговым сетям: они имеют право не платить НДС только с выброшенных продуктов с истекшим сроком годности, пишет Газета.ру. Законопроект предлагает исключить продукты с истекающим сроком годности из списка объектов налогообложения, и это позволит освободить их от НДС в случае передачи третьим лицам. Населению могут передавать любые товары, кроме продуктов детского и диетического питания, а также алкоголя.
Законопроект ЛДПР направлен на отзыв в правительство, инициативу готовы поддержать в профильных комитетах Госдумы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru