СМИ: Магазинам могут разрешить раздавать продукты с истекающим сроком годности

В пояснительной записке к документу отмечается, что ежегодные потери продуктов питания на этапе розничной торговли и потребления составляют около пятой части объема производства.

«Это явление вызвано различными факторами — от природно-климатического и погодного до человеческого, выражающегося в нарушениях условий хранения», — указано в проекте закона.

Депутаты считают, что проблему могла бы решить безвозмездная передача таких товаров гражданам. Однако это невыгодно торговым сетям: они имеют право не платить НДС только с выброшенных продуктов с истекшим сроком годности, пишет Газета.ру. Законопроект предлагает исключить продукты с истекающим сроком годности из списка объектов налогообложения, и это позволит освободить их от НДС в случае передачи третьим лицам. Населению могут передавать любые товары, кроме продуктов детского и диетического питания, а также алкоголя.

Законопроект ЛДПР направлен на отзыв в правительство, инициативу готовы поддержать в профильных комитетах Госдумы.

