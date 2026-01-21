Хамзаев: Онлайн-продажа энергетиков отбросит Россию на 10 лет назад
Любой канал расширения продажи алкоголя и табака ни к чему хорошему не приведет, заявил в разговоре с НСН депутат Госдумы Султан Хамзаев.
Допускать онлайн-продажу энергетиков нельзя, потому что это отбросит нас на 10 лет назад с точки зрения защиты здоровья подрастающего поколения, заявил НСН член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.
Представители медицинского сообщества РФ предложили прекратить действующий эксперимент по онлайн-продаже энергетических напитков, а также исключить возможность его расширения на алкогольную и табачную продукцию, сообщает РИА Новости. Документы они направили в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина и председателя Госдумы Вячеслава Володина. В обращениях отмечается, что расширение эксперимента онлайн-продаж на алкоголь и табак в РФ приведет к резкому росту заболеваемости и смертности населения, особенно среди молодежи и трудоспособного населения. Хамзаев считает, что онлайн-продажа энергетиков приведет к печальным последствиям.
«Представители маркетплейсов хотят протестировать систему онлайн-идентификации покупателя на примере энергетиков, а затем расширить онлайн-продажу, они этого не скрывают, на алкоголь и табак. Мы свою позицию на этот счет высказали. Я считаю, что онлайн-продажа энергетиков нельзя, потому что это отбросит нас на 10 лет назад с точки зрения защиты здоровья подрастающего поколения. Представители медицинского сообщества понимают, какие последствия нас ожидают. Я их озабоченность в этом вопросе разделяю», - подчеркнул депутат.
По его словам, расширение каналов продажи алкоголя и табака нельзя допустить.
«Считаю, что нельзя допускать онлайн-продажу энергетических напитков, а также сигарет и алкоголя. Представители торговых сетей привели довод, что онлайн-продажа алкоголя - это якобы поддержка отечественного производства вина. Мы им объяснили, что, с учетом реальности сегодняшнего дня, производство вина в России в дополнительных механизмах расширения рынка продаж не нуждается. Кроме того, существует высокий риск попадания этой продукции в руки несовершеннолетних. Любой канал расширения продажи алкоголя и табака ни к чему хорошему не приведет. В России и так чрезмерное потребление алкогольной и табачной продукции», - добавил Хамзаев.
Ранее в Госдуме отказались ограничивать растущие продажи энергетических напитков, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
