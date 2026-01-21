Допускать онлайн-продажу энергетиков нельзя, потому что это отбросит нас на 10 лет назад с точки зрения защиты здоровья подрастающего поколения, заявил НСН член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

Представители медицинского сообщества РФ предложили прекратить действующий эксперимент по онлайн-продаже энергетических напитков, а также исключить возможность его расширения на алкогольную и табачную продукцию, сообщает РИА Новости. Документы они направили в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина и председателя Госдумы Вячеслава Володина. В обращениях отмечается, что расширение эксперимента онлайн-продаж на алкоголь и табак в РФ приведет к резкому росту заболеваемости и смертности населения, особенно среди молодежи и трудоспособного населения. Хамзаев считает, что онлайн-продажа энергетиков приведет к печальным последствиям.