Академик Ямбург объяснил, почему сокращать школьную программу - плохая идея
Вузовские дисциплины частично входят в рамки школьной программы, поскольку сегодня наука заинтересована в молодых исследователях, сказал НСН Евгений Ямбург.
Сокращать школьную программу вряд ли стоит, поскольку сегодня и так существует вариативность обучения, а вот интегрировать некоторые дисциплины в другие предметы имеет смысл. Об этом НСН заявил заслуженный учитель России, академик Российской академии образования Евгений Ямбург.
Рособрнадзор сократит до 30% школьной программы с 2027 года в связи с новыми федеральными стандартами. Об этом заявил глава ведомства Анзор Музаев в интервью ТАСС. По его словам, предполагается освобождение учеников 4–9-х классов от множества «лишних тем». Также появилась информация о возможной отмене Всероссийских проверочных работ. Ямбург критически отнесся к идее сокращения школьной программы, отметив, что сегодня и так существует вариативность образования.
«Сегодня, к счастью, остается вариативность. Если одаренный математик, который в классе математической вертикали учится с 6 по 11 класс, ему в радость и десять часов математики. А если заставить его заниматься китайским языком, который ему никогда не пригодится, даже если его будут преподавать два часа в неделю, это будет мучением. Для кого-то важно одно, для кого-то — другое. И ЕГЭ сейчас дифференцирован: если вы поступаете на Мехмат или в Физтех, то понятно, что вы сдаете повышенную математику. Но если вы идете на филфак, истфак, в журналистику, вы сдаете базовую математику, которую не сдаст только ленивый. Невозможно построить всех в команду по четыре и гнать к педагогическому раю. Решать задачи надо, исходя из особенностей контингента учащихся, их склонностей, способностей и карьерных предпочтений», — сказал Ямбург.
Собеседник НСН также пояснил, зачем в школе надо разбирать темы, которые впоследствии преподаются на первых курсах вузов.
«В лицейских, профильных классах с детьми занимаются вузовские преподаватели — доценты, аспиранты и так далее. В этом смысле стирается каменная стена между высшим и средним образованием. Более того, в Москве есть такая программа, как “Субботы московского школьника”, когда свои научные лаборатории открывают и Физтех, и МИРЭА, и МГТУ имени Н.Э. Баумана. Под руководством аспирантов, которые ближе к школьникам, ребята начинают приобщаться к исследовательской деятельности. Это очень важно для их будущей судьбы, потому что когда они поступают в вузы, на них уже положили глаз те фирмы, которым нужны молодые исследователи. Наиболее серьезные открытия в математике, физике совершаются молодыми людьми в возрасте до 25 лет. Хорошо, что прошло то время, когда все массово рвались в юристы и экономисты. Как только на крыло встали промышленность, военный комплекс и так далее, сразу увеличилось количество желающих поступать именно на технические специальности, кстати, и зарплаты там выше. Так что это не дублирование, а опережающее обучение склонных к научной деятельности старшеклассников», — добавил педагог.
Вместе с тем Ямбург указал на необходимость интеграции ряда предметов.
«У нас только ленивый не вставил свои пять копеек в систему образования. Особенно это характерно для депутатов. Плохо у нас с налогами и сборами — давайте введем специальный предмет по налогам и сборам. Плохо с раздельным мусором — давайте введем предмет по раздельному мусору. Семьи распадаются — давайте введем отдельный предмет на семейную тематику. У меня всегда возникает вопрос — а за счет чего? За счет математики, чтобы дети плохо считали, или русского языка, чтобы они плохо писали? Это путь в никуда. Нельзя забивать любой контент в голову ребенка. Выход — в интеграции. Те же экономические вопросы по налогам и сборам прекрасно интегрируются в обществознание, где есть экономический раздел. Проблема сбора мусора укладывается в такой предмет, как окружающий мир, который есть даже в третьем классе. Скоро выборы, и депутатам надо доказать, что они очень нужны. Поэтому как из рога изобилия сыплются те предложения, которые заведомо являются популистскими. А нужно думать о подрастающем поколении», — подытожил он.
Ранее Ямбург заявил, что нейросети никогда не заменят живого квалифицированного учителя, современная школа должна давать не только знания, но и воспитывать эмоциональный интеллект.
