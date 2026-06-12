Захарова раскрыла историю создания песни ко Дню России вместе с Фадеевым

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об истории создания новой композиции «Взлетаем на грозу», премьера которой состоялась в День России на всероссийском молодежном фестивале «Топфест» в столичных Лужниках. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

По ее словам, музыку на давно написанные стихи сочинил продюсер и композитор Максим Фадеев. Захарова призналась, что каждое слово в тексте выстрадано, подслушано у миллионов людей и прочитано в книгах и социальных сетях.