Захарова раскрыла историю создания песни ко Дню России вместе с Фадеевым

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об истории создания новой композиции «Взлетаем на грозу», премьера которой состоялась в День России на всероссийском молодежном фестивале «Топфест» в столичных Лужниках. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

По ее словам, музыку на давно написанные стихи сочинил продюсер и композитор Максим Фадеев. Захарова призналась, что каждое слово в тексте выстрадано, подслушано у миллионов людей и прочитано в книгах и социальных сетях.

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Фадеев позвонил ей ночью и срочно попросил серьезный и глубокий текст, а уже через неделю прислал демо-версию композиции.

«Песня — про время героев, которое начинается с маленького шага преодоления непреодолимых обстоятельств», — отметила автор стихов.

Премьерное исполнение композиции доверили участнику телепроекта «Ну-ка, все вместе!» Роману Михраби из Иркутска, который с детства борется с диагнозом ДЦП.

Ранее Захарова рассказала о своих любимых песнях Победы, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:День РоссиистихиМузыкаМария Захарова

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