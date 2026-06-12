Захарова раскрыла историю создания песни ко Дню России вместе с Фадеевым
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об истории создания новой композиции «Взлетаем на грозу», премьера которой состоялась в День России на всероссийском молодежном фестивале «Топфест» в столичных Лужниках. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.
По ее словам, музыку на давно написанные стихи сочинил продюсер и композитор Максим Фадеев. Захарова призналась, что каждое слово в тексте выстрадано, подслушано у миллионов людей и прочитано в книгах и социальных сетях.
Фадеев позвонил ей ночью и срочно попросил серьезный и глубокий текст, а уже через неделю прислал демо-версию композиции.
«Песня — про время героев, которое начинается с маленького шага преодоления непреодолимых обстоятельств», — отметила автор стихов.
Премьерное исполнение композиции доверили участнику телепроекта «Ну-ка, все вместе!» Роману Михраби из Иркутска, который с детства борется с диагнозом ДЦП.
Ранее Захарова рассказала о своих любимых песнях Победы, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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