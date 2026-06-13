Британия запретит импорт дизеля и керосина из российской нефти с 2027 года
Великобритания с 2027 года запретит импорт дизеля и керосина, произведенного из российской нефти в третьих странах. Об этом заявило министерство торговли страны.
Ранее Лондон бессрочно разрешил ввоз дизеля и керосина, произведенного из нефти РФ в третьих странах. Позднее британские власти назвали лицензию на импорт временной мерой перед полным запретом.
«Великобритания установила сроки введения полного запрета на дизельное топливо и авиационный керосин, произведенные из российской нефти», - указали в министерстве.
Срок действия временного документа истекает 1 января следующего года.
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