Депутаты высмеяли канцлера ФРГ Мерца после слов об Украине
Депутаты бундестага публично высмеяли канцлера Германии Фридриха Мерца. Об этом сообщает газета Welt.
По данным издания, Мерц заявил, что Украина «защищает свою свободу уже более четырех лет».
«Со стороны парламентской группы "Альтернативы для Германии" послышался смех», — отмечается в материале.
Канцлер попытался заявить о неправоте депутатов и обвинить их в посещении России, но парламентарии проигнорировали его.
Ранее на пресс-конференции Фридриха Мерца зал рассмеялся после вопроса о позитивных изменениях для граждан ФРГ с момента его вступления в должность.
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