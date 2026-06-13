Кадыров пошутил про санкции Запада против своей кошки

Глава Чечни Рамзан Кадыров пошутил, что боится показать свою кошку после того, как Запад стал подвергать санкциям животных. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее ограничения затронули лошадь, принадлежащую Кадырову. В Германии организаторы скачек отказались выплачивать призовые за победу животного, кроме того, были заморожены средства на его содержание.

«Я даже боюсь показать свою кошку, вдруг они потом введут против нее санкции», - в шутку признался политик.

Между тем Рамзана Кадырова наградили почетной грамотой Министерства обороны РФ.



