Кадыров пошутил про санкции Запада против своей кошки
Глава Чечни Рамзан Кадыров пошутил, что боится показать свою кошку после того, как Запад стал подвергать санкциям животных. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее ограничения затронули лошадь, принадлежащую Кадырову. В Германии организаторы скачек отказались выплачивать призовые за победу животного, кроме того, были заморожены средства на его содержание.
«Я даже боюсь показать свою кошку, вдруг они потом введут против нее санкции», - в шутку признался политик.
Между тем Рамзана Кадырова наградили почетной грамотой Министерства обороны РФ.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Кадыров пошутил про санкции Запада против своей кошки
- ФИФА ответила на обвинения в завышении статистики посещения ЧМ
- Захарова раскрыла историю создания песни ко Дню России вместе с Фадеевым
- Зарубежные авиакомпании начали запасаться топливом в аэропортах РФ
- Россия ужесточила правила въезда для дипломатов из Евросоюза
- Глава МИД Ирана Аркачи раскрыл, что войдет в соглашение с США
- Самое высокое здание в мире окрасилось в цвета триколора ко Дню России
- СМИ: США вывезут уран из Ирана после подписания мирного соглашения
- Пентагон рассекретил документы о полетах НЛО между Москвой и Будапештом
- Путин в День России назначил нового руководителя своей канцелярии