Россия ужесточила правила въезда для дипломатов из Евросоюза

С 15 июня представители дипломатических миссий стран Евросоюза и самого ЕС обязаны уведомлять российские власти о пересечении государственной границы. Соответствующую информацию распространила пресс-служба департамента государственного протокола МИД России.

Под новые требования подпадают сотрудники дипломатических, консульских и административно-технических служб посольств государств ЕС и Шенгенской зоны, аккредитованные в РФ, а также их совершеннолетние родственники.

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При этом нововведения не распространяются на российских граждан, трудоустроенных в зарубежных дипмиссиях на территории Евросоюза.

В подаваемой форме требуется прописать персональные данные, планируемый маршрут, цели визита, сроки пребывания и сведения о транспорте. От необходимости направлять уведомление освобождены дипломаты, совершающие прямые беспересадочные рейсы между Россией и страной своего гражданства, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ЕвросоюзГраницаМИД РФ

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