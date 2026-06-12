Россия ужесточила правила въезда для дипломатов из Евросоюза

При этом нововведения не распространяются на российских граждан, трудоустроенных в зарубежных дипмиссиях на территории Евросоюза.

В подаваемой форме требуется прописать персональные данные, планируемый маршрут, цели визита, сроки пребывания и сведения о транспорте. От необходимости направлять уведомление освобождены дипломаты, совершающие прямые беспересадочные рейсы между Россией и страной своего гражданства, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

