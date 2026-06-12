Зарубежные авиакомпании начали запасаться топливом в аэропортах РФ

В ведомстве уточнили, что из-за сложившейся конъюнктуры мирового рынка ГСМ зарубежные авиакомпании стали в большем объеме заправлять свои самолёты в российских аэропортах. Это позволяет им существенно снизить затраты при выполнении международных рейсов.

При этом в Росавиации подчеркнули, что приоритетным направлением остается обеспечение авиатопливом в первую очередь российских самолетов. Особое внимание этому вопросу уделяется в период высокого летнего сезона, когда количество рейсов традиционно растёт.

Ранее вице-премьер Александр Новак дал распоряжение Минэнерго, Минтрансу и Росавиации обеспечить возможность приема российскими топливно-заправочными комплексами авиационного керосина как отечественного, так и импортного производства, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

