Зарубежные авиакомпании начали запасаться топливом в аэропортах РФ

Иностранные авиаперевозчики увеличили объемы заправки топливом в аэропортах Российской Федерации. Такое решение компании принимают для сокращения расходов на фоне роста цен на горюче-смазочные материалы на международном рынке, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

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В ведомстве уточнили, что из-за сложившейся конъюнктуры мирового рынка ГСМ зарубежные авиакомпании стали в большем объеме заправлять свои самолёты в российских аэропортах. Это позволяет им существенно снизить затраты при выполнении международных рейсов.

При этом в Росавиации подчеркнули, что приоритетным направлением остается обеспечение авиатопливом в первую очередь российских самолетов. Особое внимание этому вопросу уделяется в период высокого летнего сезона, когда количество рейсов традиционно растёт.

Ранее вице-премьер Александр Новак дал распоряжение Минэнерго, Минтрансу и Росавиации обеспечить возможность приема российскими топливно-заправочными комплексами авиационного керосина как отечественного, так и импортного производства, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ТопливоРосавиацияСамолеты

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