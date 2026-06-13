Товарооборот России и Бразилии в 2025 году превысил $10 млрд
Двусторонний товарооборот России и Бразилии по итогам прошлого года составил более $10 млрд. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление правительства республики.
Товарооборот между государствами превысил $10 млрд второй год подряд.
«Отношения двух стран характеризуются экономической взаимодополняемостью: Бразилия экспортирует такие продукты, как мясо, кофе и арахис, а Россия поставляет удобрения и пшеницу», - отметили в правительстве.
Также в республике подчеркнули, что на многих торгово-экономических направлениях российско-бразильских отношений наблюдается прогресс.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что товарооборот РФ и Казахстана в 2025 году превысил $28 млрд.
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