Товарооборот России и Бразилии в 2025 году превысил $10 млрд

Двусторонний товарооборот России и Бразилии по итогам прошлого года составил более $10 млрд. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление правительства республики.

Товарооборот между государствами превысил $10 млрд второй год подряд.

«Отношения двух стран характеризуются экономической взаимодополняемостью: Бразилия экспортирует такие продукты, как мясо, кофе и арахис, а Россия поставляет удобрения и пшеницу», - отметили в правительстве.

Также в республике подчеркнули, что на многих торгово-экономических направлениях российско-бразильских отношений наблюдается прогресс.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что товарооборот РФ и Казахстана в 2025 году превысил $28 млрд.

