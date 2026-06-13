Экс-гитарист Black Sabbath Айомми стал кавалером ордена Британской империи

Бывший гитарист группы Black Sabbath Тони Айомми стал кавалером ордена Британской империи. Список лауреатов государственных наград по случаю дня рождения короля Великобритании Карла III опубликован на сайте правительства страны.

Отмечается, что 78-летний музыкант получил награду за вклад в музыку и участие в благотворительной деятельности.

Всего государственные награды были присуждены 1,2 тысячи человек, в их числе как известные люди, так и простые граждане. В частности, в списке награжденных актриса Хелен Миррен, писательница Джулия Дональдсон, футболистка Клое Келли.

Ранее Black Sabbath дали прощальный концерт в Бирмингеме. На сцену вышли Айомми, вокалист Оззи Осборн, бас-гитарист Гизер Батлер и барабанщик Билл Уорд.

