СМИ: ОАЭ решили разблокировать активы Ирана на $10 млрд

Объединенные Арабские Эмираты разблокируют замороженные активы Ирана не менее чем на $10 млрд, часть средств уже передали республике. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, власти ОАЭ согласились разблокировать средства, «и более $3 млрд из них уже переданы». Решение о разблокировании приняли в обмен на прекращение ударов Ирана по территории государства.

Как ожидается, ОАЭ могут разблокировать иранские активы на сумму до $20 млрд.

Ранее Иран и США согласовали по основным пунктам текст меморандума о взаимопонимании между двумя странами.

