СМИ: ОАЭ решили разблокировать активы Ирана на $10 млрд
Объединенные Арабские Эмираты разблокируют замороженные активы Ирана не менее чем на $10 млрд, часть средств уже передали республике. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, власти ОАЭ согласились разблокировать средства, «и более $3 млрд из них уже переданы». Решение о разблокировании приняли в обмен на прекращение ударов Ирана по территории государства.
Как ожидается, ОАЭ могут разблокировать иранские активы на сумму до $20 млрд.
Ранее Иран и США согласовали по основным пунктам текст меморандума о взаимопонимании между двумя странами.
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