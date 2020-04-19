Академик РАН спрогнозировал вторую волну эпидемии коронавируса

Сергей Недоспасов напомнил, что вакцинация поможет сформировать людям антитела, которые будут противостоять коронавирусу десятилетиями или на протяжении всей жизни пациента.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн предупреждал НСН, что прогнозировать развитие эпидемии в России можно будет не ранее конца апреля – начала мая. Для таких расчетов требуется два инфекционных цикла по 14 дней.

«Если разрастается, значит меры, которые мы принимаем, недостаточны. А если пойдёт на снижение, значит всё правильно и необходимо продолжать такой карантин. Только к концу апреля мы поймём, как у нас идёт развитие эпидемии. А в настоящее время мы ждём пика, так как пока его признаков не наблюдается», - пояснил медик.

