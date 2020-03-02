Эксперты расследуют вброс фейковых новостей о коронавирусе в столице

Специалисты Group-IB выявили информационный вброс о массовом заражении коронавирусом москвичей. Эксперты заявили, что отмечено искусственное распространение голосового сообщения. В основном информационная атака распространяется через ботов во «Вконтакте», а также разгоняется вбросами в различные группы в мессенджерах.

Отмечается, что цель вброса – воздействие на самую восприимчивую аудиторию: это группы в мессенджерах при детских садах, школах, женская аудитория в сети, форумы мам.