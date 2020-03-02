Эксперты расследуют вброс фейковых новостей о коронавирусе в столице

Специалисты Group-IB выявили информационный вброс о массовом заражении коронавирусом москвичей. Эксперты заявили, что отмечено искусственное распространение голосового сообщения. В основном информационная атака распространяется через ботов во «Вконтакте», а также разгоняется вбросами в различные группы в мессенджерах.

Отмечается, что цель вброса – воздействие на самую восприимчивую аудиторию: это группы в мессенджерах при детских садах, школах, женская аудитория в сети, форумы мам.

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На данный момент зафиксировано более 9500 постов, репостов, публикаций, транслирующих эту фейковую новость. Специалисты Group-IB начали поиск исполнителей и заказчиков этой информационной атаки.

Целью такой провокации может быть усиление панических настроений среди москвичей.

Ранее сегодня сообщалось, что россиянин, вернувшийся после путешествия в Италии, заразился коронавирусом. Его заболевание протекает в легкой форме.

Член комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Сергей Леонов на пресс-конференции НСН заявил, что Роспотребназор предпринимает беспрецедентные меры по защите наших граждан от коронавируса.



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ФОТО: РИА Новости//Илья Тимин
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