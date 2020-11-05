Академик РАН: дистанционка для московских школьников позволит прервать распространение коронавируса

В начале ноября ситуация с коронавирусом в Москве вновь стала обостряться, поэтому было принято решение продлить дистанционное обучение учащихся 6-11 классов еще на две недели — с 9 по 22 ноября, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Продление дистанционного формата обучения для московских школьников необходимо для «разрыва» цепочки распространения коронавирусной инфекции, рассказал НСН президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, академик РАН Александр Румянцев.

Собянин продлил каникулы школьников и «удаленку» в Москве

Он напомнил, что дети являются основными переносчиками коронавирусной инфекции, чем обусловлена необходимость этой меры. По словам Румянцева, в Москве живет 1,8 миллиона детей, это один из самых густонаселенных городов России.

Ранее президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, профессор, доктор медицинских наук Леонид Рошаль в эфире НСН также поддержал решение Собянина продлить удаленное обучение школьников.

Между тем, в России второй день подряд выявили более 19 тысяч случаев COVID-19 за сутки. Больше всего заболевших зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Нижегородской областях. Общее число инфицированных в стране достигло 1 712 858 человек.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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