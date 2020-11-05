Академик РАН: дистанционка для московских школьников позволит прервать распространение коронавируса

Он напомнил, что дети являются основными переносчиками коронавирусной инфекции, чем обусловлена необходимость этой меры. По словам Румянцева, в Москве живет 1,8 миллиона детей, это один из самых густонаселенных городов России.

Ранее президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, профессор, доктор медицинских наук Леонид Рошаль в эфире НСН также поддержал решение Собянина продлить удаленное обучение школьников.

Между тем, в России второй день подряд выявили более 19 тысяч случаев COVID-19 за сутки. Больше всего заболевших зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Нижегородской областях. Общее число инфицированных в стране достигло 1 712 858 человек.

