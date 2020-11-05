Рошаль поддержал продление «удаленки» для московских школьников
В начале ноября ситуация с коронавирусом в Москве вновь стала обостряться, поэтому было принято решение продлить дистанционное обучение учащихся 6-11 классов еще на две недели — с 9 по 22 ноября, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, профессор, доктор медицинских наук Леонид Рошаль заявил в эфире НСН, что продление удаленного обучения для позволит прервать цепочку распространения коронавируса.
«Я понимаю, что дистанционное обучение - оно сложное и учеников, и для педагогов, и для семьи - причем не только в бытовом плане. Я понимаю, что кому-то продление карантина и дистанционного обучения для детей с 6 по 11 класс не нравится. Но давайте с вами все же выбирать главное - а кому нравится, чтобы дети оказывались в больницах? Или чтобы дети были переносчиками инфекций? Никому не нравится. И, основываясь на этом, я поддерживаю решение мэра Москвы Собянина – продлить дистанционное обучение школьников с 6 по 11 класс», - сказал он.
Между тем, в России второй день подряд выявили более 19 тысяч случаев COVID-19 за сутки. Больше всего заболевших зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Нижегородской областях. Общее число инфицированных в стране достигло 1 712 858 человек.
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