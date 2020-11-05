Рошаль поддержал продление «удаленки» для московских школьников

«Я понимаю, что дистанционное обучение - оно сложное и учеников, и для педагогов, и для семьи - причем не только в бытовом плане. Я понимаю, что кому-то продление карантина и дистанционного обучения для детей с 6 по 11 класс не нравится. Но давайте с вами все же выбирать главное - а кому нравится, чтобы дети оказывались в больницах? Или чтобы дети были переносчиками инфекций? Никому не нравится. И, основываясь на этом, я поддерживаю решение мэра Москвы Собянина – продлить дистанционное обучение школьников с 6 по 11 класс», - сказал он.



Между тем, в России второй день подряд выявили более 19 тысяч случаев COVID-19 за сутки. Больше всего заболевших зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Нижегородской областях. Общее число инфицированных в стране достигло 1 712 858 человек.

