Собянин продлил каникулы школьников и «удаленку» в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил школьные каникулы до 8 ноября, говорится в сообщении на его сайте.

Городские учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, подчиненные властям города, не будут работать до 29 ноября.

До этой же даты продлевается система чек-инов на вход в развлекательные учреждения города, требования об удаленной работе для 30% сотрудников и домашний режим для пожилых и лиц с хроническими заболеваниями, добавляет RT.

При этом Собянин подчеркнул, что в городе нет необходимости во введении дополнительных ограничительных мер, у столицы достаточный запас свободных коек для больных коронавирусом.

