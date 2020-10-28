Собянин продлил каникулы школьников и «удаленку» в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил школьные каникулы до 8 ноября, говорится в сообщении на его сайте.
Городские учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, подчиненные властям города, не будут работать до 29 ноября.
До этой же даты продлевается система чек-инов на вход в развлекательные учреждения города, требования об удаленной работе для 30% сотрудников и домашний режим для пожилых и лиц с хроническими заболеваниями, добавляет RT.
При этом Собянин подчеркнул, что в городе нет необходимости во введении дополнительных ограничительных мер, у столицы достаточный запас свободных коек для больных коронавирусом.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,6 млн+16 202 / сут.
Умерли
26 935+346 / сут.
Выздоровели
1,2 млн+12 361 / сут.
- Адвокат: Утверждено обвинительное заключение по делу Майкла Калви
- Собянин продлил каникулы школьников и «удаленку» в Москве
- Суд в Белоруссии определил, что делать с сотрудницей Ельцин Центра
- В НКР рассказали об ударах азербайджанских ВС по Степанакерту и Шуши
- Зюганов пообещал «гнать дубовой палкой» всех желающих похоронить Ленина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru