«Агрессия учеников в отношении учителей – это следствие существующей системы управления школой и системы отношений учителей со своими работодателями. Ученики чувствуют, что правовых механизмов для их защиты мало, они вымещают свое недовольство на самых слабых, то есть, на учителях. Защищать надо учителей не от учеников, а налаживать нормальную защиту работников от работодателей. Так организована вся внутренняя жизнь школы, что дети и учителя чаще всего чувствуют себя униженными, вымещают это друг на друге. Учитель может отстаивать права через профсоюзы, но большинство не считает этот механизм эффективным», - отметил он.

Луховицкий назвал главное условие для стабилизации отношений в школах.

«Нам надо изменить управление системой образования. Нужно, чтобы директор либо выбирался на свою должность, либо назначался с учетом мнения образовательного процесса – учителей и родителей. Это сразу снимет много вопросов, это даст возможность разговаривать с директорами на равных. Сейчас также созданы конфликтные комиссии на уровне школ и регионов, они помогают, но они есть не везде. И это, к сожалению, не решит проблему общей обстановки в школе – нервной, униженной и так далее. Оценка за поведение школьников может сказаться на ситуации, но ее никто не будет ставить объективно. Если она будет влиять на поступление в вуз, родители будут добиваться хорошей оценки», - заключил собеседник НСН.

Психологический терроризм встречается в основном в сферах деятельности, где очень высокие нагрузки и высокая ответственность, включая образование, заявила HR-эксперт, основатель Центра переподготовки и повышения квалификации «Профимейкер» Юлия Цыганкова в пресс-центре НСН.

