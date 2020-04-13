«Не по оптимистичному сценарию»: Вирусолог – о распространении COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России не пошла по оптимистичному сценарию. Как пишет РИА Новости, такую точку зрения высказала директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире телеканала «Россия 1». По словам специалиста, в последние дни ситуация с распространением COVID-19 в нашей стране пошла «уже не по оптимистической траектории».
Попович напомнила, что увеличения количества зараженных коронавирусом с тысячи до десяти тысяч человек в разных странах происходило неравномерно. В частности, в Соединенных Штатах на это ушло 6 дней, в Германии, Италии и Испании — восемь, в Австрии — 15 дней, а в России — 12 дней. При этом дистанцию от 10-тысячного до 100-тысячного пациента с COVID-19 пять стран прошли в среднем за 15–18 дней. А это, по словам эксперта, страшно, сообщает Газета.ру.
При этом директор института экономики здравоохранения ВШЭ подчеркнула, что успешно бороться с коронавирусной инфекцией в России мешает, в частности, беспечность молодых людей, считающих, что они находятся вне группы риска. Попович подчеркнула, что даже у них бывают серьезные осложнения после перенесенной пневмонии COVID-19, пишет Ura.ru.
Ранее НСН писала, что середина наступившей недели позволит понять, вышла ли Россия на пик заболеваемости COVID-19. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, Владимир Путин не случайно ввел режим нерабочих дней, который будет действовать до 30 апреля. По мнению Голиковой, именно столько времени необходимо для того, чтобы прошло два цикла по 14 дней. Тогда власти смогут оценить эффект от принятых мер.
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