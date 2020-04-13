«Не по оптимистичному сценарию»: Вирусолог – о распространении COVID-19 в России

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России не пошла по оптимистичному сценарию. Как пишет РИА Новости, такую точку зрения высказала директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире телеканала «Россия 1». По словам специалиста, в последние дни ситуация с распространением COVID-19 в нашей стране пошла «уже не по оптимистической траектории».

Попович напомнила, что увеличения количества зараженных коронавирусом с тысячи до десяти тысяч человек в разных странах происходило неравномерно. В частности, в Соединенных Штатах на это ушло 6 дней, в Германии, Италии и Испании — восемь, в Австрии — 15 дней, а в России — 12 дней. При этом дистанцию от 10-тысячного до 100-тысячного пациента с COVID-19 пять стран прошли в среднем за 15–18 дней. А это, по словам эксперта, страшно, сообщает Газета.ру.

При этом директор института экономики здравоохранения ВШЭ подчеркнула, что успешно бороться с коронавирусной инфекцией в России мешает, в частности, беспечность молодых людей, считающих, что они находятся вне группы риска. Попович подчеркнула, что даже у них бывают серьезные осложнения после перенесенной пневмонии COVID-19, пишет Ura.ru.