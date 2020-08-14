Академик объяснил скепсис российских врачей по вакцине от коронавируса

«Врачи ждут третью фазу исследования вакцины, которые показывают окончательную клиническую эффективность, но мне представляется, что эта позиция немного ошибочная», - сказал Бойцов.

Он пояснил, что апробация вакцины проходит три стадии, на первой проверяется ее безопасность, на второй – безопасность и эффективность на небольшой выборке людей, а на третьей – эффективность и безопасность на большой выборке.

«Наша нормативная база позволяет регистрировать вакцины после второй стадии апробации, что и было сделано», - рассказал эксперт и добавил, что медики ждут этих результатов, которые скоро опубликуют.

Ранее актер театра и кино, музыкант Павел Майков в беседе с НСН выразил мнение, что нормальный человек не может поверить в создание нашей вакцины.