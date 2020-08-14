Академик объяснил скепсис российских врачей по вакцине от коронавируса

По мнению доктора медицинских наук, академика РАН Сергея Бойцова, российские врачи ждут завершения ее исследований.

Только четверть российских врачей согласились сделать прививку от COVID-19, созданную в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Согласно данным опроса, проведённого сервисом «Справочник врача», скептическое отношение к вакцине в ходе опроса высказали 52% из более чем 3000 опрошенных медиков, 66% респондентов заявили, что у них нет достаточных данных об эффективности препарата, больше половины волнует, что вакцина была создана за «слишком короткое время», уточняет «Свободная пресса».

Доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Бойцов объяснил в эфире НСН, почему российские врачи не спешат делать прививку от коронавируса.

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«Врачи ждут третью фазу исследования вакцины, которые показывают окончательную клиническую эффективность, но мне представляется, что эта позиция немного ошибочная», - сказал Бойцов.

Он пояснил, что апробация вакцины проходит три стадии, на первой проверяется ее безопасность, на второй – безопасность и эффективность на небольшой выборке людей, а на третьей – эффективность и безопасность на большой выборке.

«Наша нормативная база позволяет регистрировать вакцины после второй стадии апробации, что и было сделано», - рассказал эксперт и добавил, что медики ждут этих результатов, которые скоро опубликуют.

Ранее актер театра и кино, музыкант Павел Майков в беседе с НСН выразил мнение, что нормальный человек не может поверить в создание нашей вакцины.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
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