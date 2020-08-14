«Тридцать испытуемых и дочь Путина». Майков о российской вакцине от COVID-19
Власти Бразилии подписали соглашение о производстве первой в мире российской вакцины от коронавируса.
Актер театра и кино, музыкант Павел Майков в беседе с НСН выразил мнение, что нормальный человек не может поверить в создание нашей вакцины.
«К нам быстренько присоединились все наши товарищи – страны третьего, четвертого, пятого миров. Потому что нормальный человек поверить в то, что мы изобрели вакцину, не может. Как я слышал от умных людей – ученых, врачей, вирусологов – даже пять тысяч испытуемых мало, а тут тридцать человек и дочь Путина», – сказал он.
Кроме того, Павел Майков в эксклюзивном интервью НСН отметил, что если женщины выходят на протесты – значит наступила катастрофа. Так актер описал ситуацию в протестующих городах Белоруссии.
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