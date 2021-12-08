Академик Чумаков признал способность штамма «омикрон» остановить пандемию

Новый штамм коронавируса «омикрон» приобрел свойства, с помощью которых может вытеснить другие варианты COVID-19. Об этом рассказал в беседе с «Радио 1» вирусолог, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков.

По его словам, такое вытеснение может привести к концу пандемии. Чумаков отметил, что штамм «омикрон» может способствовать тому, что коронавирус станет напоминать обычный сезонный грипп. Чумаков также предположил, что «омикрон» может самоликвидироваться.

Новый штамм коронавируса «омикрон» выявили в 57 странах мира

Вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее заявил, что следующий год может стать финальным для пандемии, когда все страны окончательно получат доступ к вакцинам, и все будет зависеть только от поведения населения.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:Омикрон-штаммКоронавирусРоссия
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