Академик Чумаков признал способность штамма «омикрон» остановить пандемию

Новый штамм коронавируса «омикрон» приобрел свойства, с помощью которых может вытеснить другие варианты COVID-19. Об этом рассказал в беседе с «Радио 1» вирусолог, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков.

По его словам, такое вытеснение может привести к концу пандемии. Чумаков отметил, что штамм «омикрон» может способствовать тому, что коронавирус станет напоминать обычный сезонный грипп. Чумаков также предположил, что «омикрон» может самоликвидироваться.