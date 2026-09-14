СМИ: Послы ЕС продлили санкции против России только на неделю
Послы стран Евросоюза согласовали продление санкций против России всего лишь на одну неделю. Об этом со ссылкой на дипломатов пишет EUobserver.
Собеседники портала рассказали, что причиной разногласий стал пересмотр санкционного списка. В частности, сначала Словакия, а затем Франция заявили о желании исключить из него бизнесмена Алишера Усманова. Остальные 25 стран-членов ЕС с этим не согласились.
Срок действия «чёрного» списка, в который входят около трёх тысяч физлиц и организаций, должен был истечь в полночь 15 сентября. В итоге послы ЕС решили продлить его до 22 сентября.
«Это означает, что мы договорились остаться при своих мнениях на одну неделю», — указали источники.
Ранее суд Евросоюза общей юрисдикции отказался снимать санкции против бизнесмена Романа Абрамовича из-за якобы деятельности в интересах правительства России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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