СМИ: Послы ЕС продлили санкции против России только на неделю

Собеседники портала рассказали, что причиной разногласий стал пересмотр санкционного списка. В частности, сначала Словакия, а затем Франция заявили о желании исключить из него бизнесмена Алишера Усманова. Остальные 25 стран-членов ЕС с этим не согласились.

Срок действия «чёрного» списка, в который входят около трёх тысяч физлиц и организаций, должен был истечь в полночь 15 сентября. В итоге послы ЕС решили продлить его до 22 сентября.

«Это означает, что мы договорились остаться при своих мнениях на одну неделю», — указали источники.

Ранее суд Евросоюза общей юрисдикции отказался снимать санкции против бизнесмена Романа Абрамовича из-за якобы деятельности в интересах правительства России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

