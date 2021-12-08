Новый штамм коронавируса «омикрон» выявили в 57 странах мира

Новый штамм COVID-19 «омикрон» выявлен уже в 57 странах мира. Об этом говорится в еженедельном бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Попова заявила, что «омикрон» в Россию могли завезти из 50 стран

В документе говорится, что пока большинство зафиксированных случаев связаны с путешествиями. При этом в ВОЗ не исключили, что ситуация может измениться.

Также в бюллетене отмечается, что доминантным штаммом COVID-19 по-прежнему остаётся «дельта» - на него приходится 99,8% всех зарегистрированных за последние два месяца случаев.

Ранее университет Гонконга опубликовал первую электронную микрофотографию штамма коронавируса «омикрон», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВОЗОмикрон-штаммКоронавирус
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