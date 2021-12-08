Новый штамм коронавируса «омикрон» выявили в 57 странах мира

В документе говорится, что пока большинство зафиксированных случаев связаны с путешествиями. При этом в ВОЗ не исключили, что ситуация может измениться.

Также в бюллетене отмечается, что доминантным штаммом COVID-19 по-прежнему остаётся «дельта» - на него приходится 99,8% всех зарегистрированных за последние два месяца случаев.

Ранее университет Гонконга опубликовал первую электронную микрофотографию штамма коронавируса «омикрон», сообщает RT.

