ЦБ запустил сервис анонимных жалоб на руководителей финструктур

К теневым руководителям ЦБ относит советников и помощников, которые на практике отдают указания, а также лиц, использующих доверенности для контроля над организацией или принуждающих официальное руководство к определенным действиям. Такие люди могут реально принимать решения в банках, страховых компаниях и других финансовых структурах, формально не числясь в руководящем составе.

Регулятор гарантирует полную анонимность заявителей: персональные данные запрашиваться не будут, а вся информация останется конфиденциальной. Осведомители могут направлять через сайт ЦБ переписку, доверенности и иные сведения, подтверждающие фактическое управление организацией.

Сервис для анонимных сообщений о теневых бенефициарах финансовых организаций был запущен Банком России четыре года назад. Он помогает выявлять лиц, реально контролирующих деятельность таких структур, но не указанных в качестве владельцев и контролирующих лиц, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

