ЦБ запустил сервис анонимных жалоб на руководителей финструктур
Банк России расширил возможности сервиса анонимного информирования, добавив возможность сообщать о лицах, фактически управляющих финансовыми организациями без официальных должностей. Об этом передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регулятора.
К теневым руководителям ЦБ относит советников и помощников, которые на практике отдают указания, а также лиц, использующих доверенности для контроля над организацией или принуждающих официальное руководство к определенным действиям. Такие люди могут реально принимать решения в банках, страховых компаниях и других финансовых структурах, формально не числясь в руководящем составе.
Регулятор гарантирует полную анонимность заявителей: персональные данные запрашиваться не будут, а вся информация останется конфиденциальной. Осведомители могут направлять через сайт ЦБ переписку, доверенности и иные сведения, подтверждающие фактическое управление организацией.
Сервис для анонимных сообщений о теневых бенефициарах финансовых организаций был запущен Банком России четыре года назад. Он помогает выявлять лиц, реально контролирующих деятельность таких структур, но не указанных в качестве владельцев и контролирующих лиц, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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