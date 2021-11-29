Агутин рассказал о последнем отправленном Градскому сообщении

По словам певца, он жалеет, что не позвонил и не сказал это все лично. Агутин признался, что очень по-разному относился к Градскому, в зависимости от настроения артиста.

«В последнем сообщении, на который я не получил ответ, я написал, что он мой герой, что я восхищаюсь его силой и верю в скорое выздоровление», — рассказал Агутин.

Певица Лолита Милявская назвала выступления Александра Градского сочетанием классического вокала и рок-н-ролльного духа, которым нужно поучиться современным исполнителям.

Ранее стало известно, что церемония прощания с народным артистом РФ Александром Градским состоится 1 декабря в театре «Градский холл» в Москве на Коровьем валу. Президент Владимир Путин направил телеграмму родным и близким народного артиста России Александра Градского, умершего в возрасте 72 лет 28 ноября.

