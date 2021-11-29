Агутин рассказал о последнем отправленном Градскому сообщении
Российский исполнитель и композитор Леонид Агутин сообщил, что Александр Градский не успел ответить на его последнее сообщение, в котором он выразил ему свое восхищение, сообщает телеканал «360».
По словам певца, он жалеет, что не позвонил и не сказал это все лично. Агутин признался, что очень по-разному относился к Градскому, в зависимости от настроения артиста.
«В последнем сообщении, на который я не получил ответ, я написал, что он мой герой, что я восхищаюсь его силой и верю в скорое выздоровление», — рассказал Агутин.
Певица Лолита Милявская назвала выступления Александра Градского сочетанием классического вокала и рок-н-ролльного духа, которым нужно поучиться современным исполнителям.
Ранее стало известно, что церемония прощания с народным артистом РФ Александром Градским состоится 1 декабря в театре «Градский холл» в Москве на Коровьем валу. Президент Владимир Путин направил телеграмму родным и близким народного артиста России Александра Градского, умершего в возрасте 72 лет 28 ноября.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,6 млн+33 548 / сут.
Умерли
273 тыс.+1 224 / сут.
Выздоровели
8,3 млн+30 646 / сут.
- Агутин рассказал о последнем отправленном Градскому сообщении
- В Москве торжественно открылся ГУМ-каток
- СМИ: Правительство Германии призывает США не вводить санкции против «Северного потока-2»
- Russpass забрался на смотровую площадку, чтобы организовать экскурсии по Москве
- Спасатели обнаружили тело третьего погибшего в результате взрыва дома под Николаевом
- ЦИК Киргизии: На выборах в парламент лидируют партии «Ата-Журт Кыргызстан»
- Стали известны два симптома коронавируса, которые нельзя игнорировать вакцинированным
- Путин направил слова соболезнования родным и близким Александра Градского
- В Дании выявили два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса
- В Нидерландах омикрон-штамм обнаружили у 13 приехавших из Африки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru