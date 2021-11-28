С Александром Градским простятся 1 декабря
Церемония прощания с народным артистом РФ Александром Градским, скончавшимся в 72 года, состоится 1 декабря в театре «Градский холл» в Москве на Коровьем валу.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в театре.
«Предварительно, прощание пройдет в среду, здесь, в театре. Время пока не определено», - цитирует агентство слова источника.
Уточняется, что место захоронения артиста пока не определено.
Ранее артисты вспомнили, как работали с Александром Градским и отметили значение его творчества.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru