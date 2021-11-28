СМИ: Градского могут похоронить на Кузьминском кладбище

Уточняется, что артиста похоронят рядом с родителями.

«У него родители похоронены на Кузьминском кладбище. Это была его воля - быть захороненным рядом с родителями», - отметил источник.

Александр Градский умер 28 ноября 2021 года в возрасте 72 лет.

Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. Окончил Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных , Московскую консерваторию им. П. И. Чайковского. Считал удачным началом в музыкальной карьере созданную им группу «Скоморохи», композитором и вокалистом которой был до 1976 года. Грандиозный успех ему принесла песня Николая Добронравова и Александры Пахмутовой «Как молоды мы были» в 1976 году. В 1985 году завершил 10-летний цикл работы над первой отечественной рок-оперой «Стадион». В 1988 году исполнил партию Звездочета в опере Николая Римского-Корсакова «Золотой петушок» в Большом театре России. Являлся композитором в 20 художественных и анимационных фильмах.Градский в 1989 году пришел к руководству Московским театрально-концертным музыкальным объединением (МТКМО), а в 2015 году смог открыть театр «Градский холл» в Москве.

