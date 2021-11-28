Путин направил слова соболезнования родным и близким Александра Градского
28 ноября 202117:00
Президент Владимир Путин направил телеграмму родным и близким народного артиста России Александра Градского, умершего в возрасте 72 лет 28 ноября.
Глава государства выразил соболезнования в связи кончиной певца и музыканта.
Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
Ранее стало известно, что церемония прощания с народным артистом РФ Александром Градским состоится 1 декабря в театре «Градский холл» в Москве на Коровьем валу.
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28 ноября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru