Аграрии предупредили россиян о запоздавшем на несколько недель урожае
В этом году урожай многих фруктов и ягод может начаться позднее обычного из-за зимних оттепелей, сказала НСН Ирина Козий.
Плодовые и ягодные растения развиваются медленнее из-за прохладной погоды, в связи с этим урожай стартует на несколько недель позже обычного, рассказала в эфире НСН генеральный директор ИА FruitNews, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий.
Ночные заморозки отмечены в отдельных районах Подмосковья, а также Тверской, Костромской, Воронежской, Курской, Орловской, Тульской и Брянской областей, сообщили ранее метеорологи. Таким образом, холода добрались до Черноземья. В ночь на вторник снова ожидаются температуры ниже нуля.
Весенние заморозки уже отразились на урожае. Так, уничтожены до 12% посевов сахарной свеклы, особенно пострадала эта овощная культура в Липецкой и Белгородской областях. Кроме того, от заморозков в южных регионах пострадали плодовые деревья - абрикосы, черешня, персики, сливы. В Ставропольском крае под угрозой потери оказалось 50% урожая, в Крыму оценки разнятся (до 40% по косточковым культурам), потери будут и в Краснодарском крае. Козий отметила, что причиной задержки урожая в этом году являются не столько заморозки, сколько зимние оттепели.
«В этом году в начале мая во многих регионах России стоит необычно прохладная погода, почва прогревается медленнее обычного, из-за чего плодовые и ягодные растения запаздывают в развитии. В результате урожай многих фруктов и ягод может начаться позднее обычного и намного позже прошлого года, когда большая часть весны выдалась очень теплой. Наибольшие проблемы текущего сезона связаны не столько с заморозками, сколько с зимними оттепелями. Этой зимой в большинстве регионов, где выращиваются плоды длительное время стояли плюсовые температуры, а потом погода возвращалась к климатической норме, из-за чего уже проснувшиеся растения попадали в морозы и испытывали серьезные повреждения. От весенних заморозков сады можно защищать различными методами, однако от температурных колебаний зимой какой-либо защиты не существует», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, урожай в этом году будет лучше прошлогоднего.
«Сейчас мы можем говорить о том, что урожай 2025 года стартует позже и окажется несколько меньше, чем мог бы быть при идеальных погодных условиях, однако каких-то катастрофических последствий мы не видим. На данном этапе погодные условия позволяют рассчитывать, что урожай будет лучше, чем годом ранее. В прошлом году мы наблюдали очень теплую весну, но в десятых числах мая садоводы и производители ягод в ряде регионов столкнулись с очень сильными заморозками, из-за чего сбор урожая начался раньше обычного, но объем собранных плодов оказался меньше. В ряде регионов в 2024 году потери производителей фруктов были катастрофическими - некоторые хозяйства и даже целые регионы недосчитались 80-90% урожая. В этом году урожай будет стартовать на несколько недель позже, но пока обещает быть лучше прошлогоднего», - заключила эксперт.
Ранее Козий рассказала НСН, что из-за весенних заморозков сильнее всего пострадали ранние сорта косточковых культур в южных регионах России, однако в мае садоводам удалось уберечь большую часть урожая.
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