Ночные заморозки отмечены в отдельных районах Подмосковья, а также Тверской, Костромской, Воронежской, Курской, Орловской, Тульской и Брянской областей, сообщили ранее метеорологи. Таким образом, холода добрались до Черноземья. В ночь на вторник снова ожидаются температуры ниже нуля.

Весенние заморозки уже отразились на урожае. Так, уничтожены до 12% посевов сахарной свеклы, особенно пострадала эта овощная культура в Липецкой и Белгородской областях. Кроме того, от заморозков в южных регионах пострадали плодовые деревья - абрикосы, черешня, персики, сливы. В Ставропольском крае под угрозой потери оказалось 50% урожая, в Крыму оценки разнятся (до 40% по косточковым культурам), потери будут и в Краснодарском крае. Козий отметила, что причиной задержки урожая в этом году являются не столько заморозки, сколько зимние оттепели.

«В этом году в начале мая во многих регионах России стоит необычно прохладная погода, почва прогревается медленнее обычного, из-за чего плодовые и ягодные растения запаздывают в развитии. В результате урожай многих фруктов и ягод может начаться позднее обычного и намного позже прошлого года, когда большая часть весны выдалась очень теплой. Наибольшие проблемы текущего сезона связаны не столько с заморозками, сколько с зимними оттепелями. Этой зимой в большинстве регионов, где выращиваются плоды длительное время стояли плюсовые температуры, а потом погода возвращалась к климатической норме, из-за чего уже проснувшиеся растения попадали в морозы и испытывали серьезные повреждения. От весенних заморозков сады можно защищать различными методами, однако от температурных колебаний зимой какой-либо защиты не существует», - сказала собеседница НСН.