Минсельхоз пообещал, что заморозки не повлияют на урожай плодовых и ягод
Весенние заморозки не скажутся на урожае плодовых и ягод, утверждают в министерстве сельского хозяйства России. Всего предполагается в текущем году собрать до 2,1 миллиона тонн этих культур, заявила глава ведомства Оксана Лут в ходе посещения председателем правительства Михаилом Мишустиным одного из агропромышленных предприятий Северной Осетии.
Лут констатировала, что садоводы столкнулись в этом году с двумя волнами заморозков - в конце марта - начале апреля и в первых числах мая. Заморозки первой очереди затронули в основном сады Кубани, Ставрополья, Крыма и Адыгеи. Вместе с тем, по словам министра, ущерб в сравнении с аналогичным природным явлением 2024 года значительно меньше.
При этом вторая волна заморозков еще не закончилась, она отрицательно сказалась на центре Поволжья, уточнила Лут. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по расчётам главы Минсельхоза, снижение урожая плодов и ягод из-за непогоды составит 10-15%.
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