От весенних заморозков сильнее всего пострадал урожай юга России

Из-за весенних заморозков сильнее всего пострадали ранние сорта косточковых культур в южных регионах России, однако в мае садоводам удалось уберечь большую часть урожая, сказала НСН Ирина Козий.

Весенние заморозки приходят теперь почти ежегодно, что вынуждает садоводов внедрять какие-то новые методы защиты своих насаждений, рассказала в эфире НСН генеральный директор ИА FruitNews, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий.

Минсельхоз пообещал, что заморозки не повлияют на урожай плодовых и ягод

По ее словам, объемы урожая могут еще сократиться в случае таких непредвиденных погодных аномалий, как град или засуха.

«Сельское хозяйство в открытом грунте во многом непредсказуемо. Погода диктует свои условия. Если в конце мая ударит еще один серьезный заморозок, если будет засуха, если будут грады или другие погодные неурядицы во многих регионах, то, конечно же, возможно и более существенное повреждение урожая», - заключила эксперт.

Ранее президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил «Радиоточке НСН», что в этом году апрельские заморозки были предсказуемы, на урожае зерновых это не должно сказаться, пострадать могли только плодоовощные культуры.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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