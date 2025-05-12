От весенних заморозков сильнее всего пострадал урожай юга России

По ее словам, объемы урожая могут еще сократиться в случае таких непредвиденных погодных аномалий, как град или засуха.

«Сельское хозяйство в открытом грунте во многом непредсказуемо. Погода диктует свои условия. Если в конце мая ударит еще один серьезный заморозок, если будет засуха, если будут грады или другие погодные неурядицы во многих регионах, то, конечно же, возможно и более существенное повреждение урожая», - заключила эксперт.

Ранее президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил «Радиоточке НСН», что в этом году апрельские заморозки были предсказуемы, на урожае зерновых это не должно сказаться, пострадать могли только плодоовощные культуры.

