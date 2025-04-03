Аграрии предупредили о потере урожая из-за весенних заморозков

Заморозки в апреле могут сказаться на урожае плодовых растений, но не так критично, как низкие температуры в мае, заявила НСН генеральный директор ИА FruitNews, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий.

С 6 по 8 апреля в Москве может нападать более 10 см снега, который при слабо положительной температуре воздуха не скоро растает. Синоптическая ситуация будет похожа на апрель 1998 года, когда снежный покров восстановился 12 апреля, и продержался до 20 числа, сообщает метеоролог Татьяна Позднякова. Козий рассказала, как это повлияет на растения.