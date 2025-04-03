Аграрии предупредили о потере урожая из-за весенних заморозков
Руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий заявила НСН, что потери урожая уже точно будут из-за «морозных» волн зимой после оттепелей.
Заморозки в апреле могут сказаться на урожае плодовых растений, но не так критично, как низкие температуры в мае, заявила НСН генеральный директор ИА FruitNews, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий.
С 6 по 8 апреля в Москве может нападать более 10 см снега, который при слабо положительной температуре воздуха не скоро растает. Синоптическая ситуация будет похожа на апрель 1998 года, когда снежный покров восстановился 12 апреля, и продержался до 20 числа, сообщает метеоролог Татьяна Позднякова. Козий рассказала, как это повлияет на растения.
«Все будет зависеть от того, насколько низко будут опускаться температуры и как долго держаться. Большая часть плодовых растений сейчас еще не цветет. Заморозки в этот период менее опасны, чем те, которые были в мае прошлого года, которые пришлись на период цветения. Если сейчас температура опустится ниже минус 6 градусов в течение нескольких дней, будут страдать непосредственно уже сами растения. Если заморозки придут в мае, они нанесут большой урон, потому что цветы страдают от температуры в минус 2 градуса буквально за несколько часов. Для почек и молодых листочков, которые мы видим сейчас, это менее опасно и не в такой степени отражается на объеме урожая. Однако в этом году зимой уже были две волны неблагоприятных погодных условий, когда после длинных оттепелей приходили морозы. Некоторые кустарники из-за этого уже пострадали, частичные потери урожая уже будут однозначно, но пока не такие значительные, как в прошлом году»,- пояснила она.
При этом научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в столичном регионе ночные заморозки продлятся несколько дней, но пока урожаю ничего не угрожает.
«В ночь на субботу в Москве резко меняет характер погоды. Это приведет к существенному похолоданию. В субботу температура будет около нуля, а днем до 7 градусов тепла. Будут небольшие осадки, а с воскресенья до конца недели ночью будет ниже шести градусов мороза. Днем до шести градусов тепла, что на три-четыре градуса ниже нормы. Сейчас понижения температуры ниже нуля не так страшны, на европейской территории страны апрель – это зачастую месяц с отрицательными значениями. Поэтому ничего страшного пока для урожая не происходит. Заморозки с мая представляют уже определенную опасность. Сейчас никакой опасности нет. Заморозки в мае зависят от многих природных факторов, о которых еще рано говорить», - отметил собеседник НСН.
В России поставлена задача увеличивать посевные площади картофеля, на это выделено 500 миллионов рублей, заявила НСН руководитель аппарата Картофельного Союза Татьяна Губина. По ее словам, рост урожая ожидается уже в 2025 году, но все проблемы отрасли не получится решить так быстро.
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