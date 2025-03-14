МАРТ: ТОМАТЫ И МОРКОВЬ

В марте садоводы и огородники могут приступать к посеву семян, а если нет теплицы, можно сделать это в небольших контейнерах и пересадить саженцы на грядки, когда почва прогреется, рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Он отметил, что после посева культур на грядках можно использовать мульчу, такую как солома или опилки, чтобы удержать влагу и предотвратить рост сорняков. Также, по словам Чаплина, нужно не забывать проводить регулярный полив, особенно весной.

Кроме того, он рассказал, что регулярная подкормка органическими или минеральными удобрениями помогает растениям расти здоровыми и лучше плодоносить.



Время посева на рассаду зависит от климатических особенностей региона. В центральной части России в начале марта в открытый грунт можно посадить ряд овощных культур:

· Поздние сорта томатов (первые всходы через 5-7 дней)

· Болгарский перец (8-12 дней)

· Сельдерей (10-15 дней)

· Баклажаны (8-12 дней)

· Капуста (4-6 дней)

Под конец марта к этому списку добавляются также лук-порей, базилик и брокколи. Если планируете высадку в теплицы, посев сдвигается на две-три недели.

На юге в этот период уже активно высаживают семена ранней моркови, редиса, свеклы, гороха. К этому набору также добавляем все виды зелени. Перечисленные культуры проявляю стойкость к холодам, поэтому возможные внезапные заморозки не станут для них помехой.

Главное условие для прорастания семян в этом случае: температура почвы в 3-10 градусов.

Специалисты отмечают, что март – это самый лучший месяц для посадки большинства растений, но у начинающих огородников могут возникнуть сложности из-за непостоянства погоды в этот месяц.

Мартовские советы по рассаде:

Для подготовки рассады советуют использовать торфяные горшочки из смеси торфа, древесной массы и извести. Далее заполняем их специальным субстратом, который продается в специализированных магазинах. Затем саженец помещаем в землю вместе с контейнером.

Что касается плодовых деревьев, первый месяц весны предназначен для их обрезания. Именно в марте советуют делать «обрезки» яблонь, груш и слив. Это поможет улучшить качество плодов.

Также в марте лучше всего приступить к обрезке смородины, крыжовника и ежевики.

Что в теплицах:

В теплице без обогрева в марте допускается посев холодостойких культур как редис и шпинат. В обогреваемой теплице в этот месяц уже собираем урожай зелени, а также высаживаем огурцы, готовим рассаду для томатов, перца и кабачков.

АПРЕЛЬ: ПЕРЕЦ И ОГУРЦЫ

Выше НСН советовала сажать перец уже в марте, но если что-то пошло не так, в первых числах апреля можно попробовать сделать это снова. Апрельский перчик принесет урожай к концу лета, но ожидание стоит того.

Также в апреле спокойно можно продолжать сеять томаты. Для этого месяца советуют выбирать ультраранние сорта со сроком вегетации менее 90 дней. Томаты для выращивания на балконе тоже сеем в апреле.

Начало апреля – все еще удачное время для посева ароматного базилика, но только через рассаду, для открытого грунта апрель в данном случае не подходит.

Традиционным для апреля также считается чабрец. Любители чая с чабрецом знают, что сажать его необходимо на рассаду.

«Любимчиками» всех огородников и садоводов считаются огурцы. Это скороспелая и не самая прихотливая культура, первые «зеленцы» можно собирать уже через полтора месяца с момента посева семян. Ранние огурчики советуют высаживать через рассаду.

Примечание: огурцы болезненно реагируют на холод, поэтому высаживать их на постоянное место в почву возможно только при 20 градусах тепла почвы.

Высаживать в рассаду кабачки тоже начинаем уже в апреле, переход в открытый грунт в данном случае возможен уже в мае.

Что в теплицах:

В апреле в теплице без обогрева собираем редиску и зелень, готовим рассаду томатов, перца и баклажанов. В теплице с обогревом уже собираем первые огурцы, высаживаем рассаду томата и перца.