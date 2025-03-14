Посевной календарь 2025: Особенности культур и секреты богатого урожая
Уже в марте садоводы и огородники могут приступать к посеву семян, в марте специалисты советуют сажать томаты и морковь, в апреле – перец и огурцы, а в мае – капусту и картофель. Некоторые культуры оставляем до лета и осени.
Приход весны и потепление – особенное время для дачников, огородников и садоводов. На март выпадает большая часть первых посевов на рассаду в центральной части России. Южные регионы в первый весенний месяц приступают к посеву семян уже в открытый грунт.
НСН собрала полезные советы и рекомендации, которые пригодятся в период активных посадок. Рассказываем, на какие культуры сделать акцент в марте, что высаживать в апреле, а о чем еще рано беспокоиться до самого лета.
МАРТ: ТОМАТЫ И МОРКОВЬ
В марте садоводы и огородники могут приступать к посеву семян, а если нет теплицы, можно сделать это в небольших контейнерах и пересадить саженцы на грядки, когда почва прогреется, рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
Он отметил, что после посева культур на грядках можно использовать мульчу, такую как солома или опилки, чтобы удержать влагу и предотвратить рост сорняков. Также, по словам Чаплина, нужно не забывать проводить регулярный полив, особенно весной.
Кроме того, он рассказал, что регулярная подкормка органическими или минеральными удобрениями помогает растениям расти здоровыми и лучше плодоносить.
Время посева на рассаду зависит от климатических особенностей региона. В центральной части России в начале марта в открытый грунт можно посадить ряд овощных культур:
· Поздние сорта томатов (первые всходы через 5-7 дней)
· Болгарский перец (8-12 дней)
· Сельдерей (10-15 дней)
· Баклажаны (8-12 дней)
· Капуста (4-6 дней)
Под конец марта к этому списку добавляются также лук-порей, базилик и брокколи. Если планируете высадку в теплицы, посев сдвигается на две-три недели.
На юге в этот период уже активно высаживают семена ранней моркови, редиса, свеклы, гороха. К этому набору также добавляем все виды зелени. Перечисленные культуры проявляю стойкость к холодам, поэтому возможные внезапные заморозки не станут для них помехой.
Главное условие для прорастания семян в этом случае: температура почвы в 3-10 градусов.
Специалисты отмечают, что март – это самый лучший месяц для посадки большинства растений, но у начинающих огородников могут возникнуть сложности из-за непостоянства погоды в этот месяц.
Мартовские советы по рассаде:
Для подготовки рассады советуют использовать торфяные горшочки из смеси торфа, древесной массы и извести. Далее заполняем их специальным субстратом, который продается в специализированных магазинах. Затем саженец помещаем в землю вместе с контейнером.
Что касается плодовых деревьев, первый месяц весны предназначен для их обрезания. Именно в марте советуют делать «обрезки» яблонь, груш и слив. Это поможет улучшить качество плодов.
Также в марте лучше всего приступить к обрезке смородины, крыжовника и ежевики.
Что в теплицах:
В теплице без обогрева в марте допускается посев холодостойких культур как редис и шпинат. В обогреваемой теплице в этот месяц уже собираем урожай зелени, а также высаживаем огурцы, готовим рассаду для томатов, перца и кабачков.
АПРЕЛЬ: ПЕРЕЦ И ОГУРЦЫ
Выше НСН советовала сажать перец уже в марте, но если что-то пошло не так, в первых числах апреля можно попробовать сделать это снова. Апрельский перчик принесет урожай к концу лета, но ожидание стоит того.
Также в апреле спокойно можно продолжать сеять томаты. Для этого месяца советуют выбирать ультраранние сорта со сроком вегетации менее 90 дней. Томаты для выращивания на балконе тоже сеем в апреле.
Начало апреля – все еще удачное время для посева ароматного базилика, но только через рассаду, для открытого грунта апрель в данном случае не подходит.
Традиционным для апреля также считается чабрец. Любители чая с чабрецом знают, что сажать его необходимо на рассаду.
«Любимчиками» всех огородников и садоводов считаются огурцы. Это скороспелая и не самая прихотливая культура, первые «зеленцы» можно собирать уже через полтора месяца с момента посева семян. Ранние огурчики советуют высаживать через рассаду.
Примечание: огурцы болезненно реагируют на холод, поэтому высаживать их на постоянное место в почву возможно только при 20 градусах тепла почвы.
Высаживать в рассаду кабачки тоже начинаем уже в апреле, переход в открытый грунт в данном случае возможен уже в мае.
Что в теплицах:
В апреле в теплице без обогрева собираем редиску и зелень, готовим рассаду томатов, перца и баклажанов. В теплице с обогревом уже собираем первые огурцы, высаживаем рассаду томата и перца.
МАЙ: КАПУСТА И КАРТОФЕЛЬ
В мае в дело вступают картофель и капуста. Именно в этом месяце любители заготовок и засолов начинают сажать белокочанную капусту. Капусту рекомендуется сажать в первой декаде мая при температуре 10 градусов.
Картофель специалисты огородного дела советуют высаживать до 15 мая. В этом случае температура почвы должна быть также не менее 10 градусов.
Обычные сорта моркови (не ранние) можно высаживать в мае или раньше, если температура почвы превысила пять градусов.
Свеклу высаживаем при температуре почвы в 8 градусов, аналогично поступаем с горохом.
А к концу месяца можно переходить к выращиванию дынь. Посадка дыни в открытый грунт имеет специфические особенности: необходимо выбрать участок с доступом к солнцу.
За две недели до посадки необходимо закрыть почву темной пленкой, чтобы прогреть землю.
Что в теплицах:
Теплый май считается не самым активным периодом для тепличного хозяйства, так как большинство овощных культур при необходимости уже можно перемещать в открытый грунт.
Поэтому в этом месяце продолжается полив и подкормка рассад, которые были заготовлены до этого.
В этот период также начинается подготовка рассады «южных культур» - дыни и арбуза.
ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ: ТЫКВА И ГОРОХ
Июнь считается идеальным периодом для высадки тыкв. Теплый месяц позволяет всем отстающим высадить огурцы и кабачки.
Отдельная «гордость» первого летнего месяца – горох, который можно сеять несколько раз за летний сезон.
При несчастливой случайности с высаживанием моркови и свеклы июнь отлично подойдет для второй попытки.
Стоит отметить, что плодовые деревья и кустарники в этот период нуждаются в особом поливе.
В теплицах в начале лета продолжается активный полив, проветривание и удобрение. Отключить обогрев теплиц советуют до октября.
В июле сажаем стручковую фасоль, чтобы собирать урожай уже через полтора-два месяца. Продолжаем сажать горох и редис.
Лук можем сеять вплоть до середины августа. Обязательно выбираем участок, который хорошо освещен, чтобы днем солнце не было загорожено зданиями.
Любые виды зелени также продолжаем сажать летом, если не хватило прошлых урожаев.
В августе начинается посев редьки, которая даст плоды через 50 дней после всходов.
В саду продолжаем поливы, следим за деревьями и растениями, но ориентируемся на число осадков в регионе.
Для большинства сортов клубники оптимальных временем посадки в грунт считаются конец третьей декады июня – первая декада августа.
СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ: МЯТА И РОМАШКА
Некоторые культуры можно посадить и в сентябре. Специалисты советуют выбирать редис, горох, салат и зелень.
Осенью также можно сажать любую капусту, сельдерей, чеснок и лук.
В теплицах обязательно делаем выбор в пользу подсолнуха и томатов. Более того, осень – идеальное время для создания «аптечной» грядки из мяты, ромашки и шалфея.
Ниже приведем универсальные советы для богатого урожая:
· Все сорта высеваются по отдельности
· Перед посевом необходимо подготовить грунт: обязательно прогреть до 28-32 градусов и хорошо увлажнить почву (поможет теплая вода)
· Грунт поливаем раз в 6-7 дней, следим за состоянием
· Для подбора глубины используем правило: чем меньше размеры семян, тем тоньше должен быть покрывающий слой грунта
Напомним также, что многие садоводы сверяют свои посевные работы с лунным календарем.
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