«Есть проблемы»: Помогут ли 500 миллионов в борьбе за урожай картофеля в России

«Вчера министр сельского хозяйства поставила задачу увеличивать площади под картофель. Я полагаю, что в регионах будет проводиться активная работа по увеличению. Если в этом году было 285 тысяч гектаров посажено, то далее посадки будут увеличиваться. Еще и цена была высокая, большая волатильность на рынке, ценовые качели приводят к тому, что фермеры могут изменить решения по поводу севооборота и посадить картофель вновь. Если погода будет благоприятной, есть возможность выращивать много и увеличить урожайность. Мы ожидаем, что урожай будет хорошим, много будет картофеля. В рамках госпрограммы сельского хозяйства есть программа поддержки выращивания картофеля России. На эти цели было выделено 500 миллионов, мы движемся в этом направлении», - рассказала она.

При этом Губина назвала ряд ограничителей, которые мешают прогнозировать урожайность вплоть до мая.

«Есть естественные ограничители – севообороты. Влияет также отсутствие материально-технической базы, картофель – это технологичная культура. Есть проблемы с доступностью к финансовым ресурсам, кредиты подорожали. Посадочные материалы нужно иметь дополнительные, что тоже ограничивает процесс. Поэтому мы только в середине мая узнаем, на сколько процентов будет увеличен урожай», - добавила собеседница НСН.

Правительство России в конце января объявило об утверждении решения о введении беспошлинного ввоза из-за рубежа картофеля, моркови и яблок сроком до 31 июля 2025 года, передает «Радиоточка НСН».

