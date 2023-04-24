В Госдуме предложили разрешить тонировку боковых стекол машин

Депутаты фракции ЛДПР подготовили к внесению в Госдуму поправки в КоАП, которые предусматривают отмену штрафа за тонировку передних боковых стекол автомобиля, сообщают «Известия».

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На сегодняшний день сумма штрафа составляет 500 рублей. Во фракции отмечают, что тонировка защищает от солнечных лучей, негативно влияющих на зрение водителя, а также способствуют снижению температуры в салоне.

В жаркую погоду кондиционер расходует много топлива, и большинство водителей им не пользуются в целях экономии, что отрицательно сказывается на самочувствии и, как считают авторы, может привести к аварийной ситуации на дороге.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаконопроектАвтомобиль

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