В Госдуме предложили разрешить тонировку боковых стекол машин

На сегодняшний день сумма штрафа составляет 500 рублей. Во фракции отмечают, что тонировка защищает от солнечных лучей, негативно влияющих на зрение водителя, а также способствуют снижению температуры в салоне.



В жаркую погоду кондиционер расходует много топлива, и большинство водителей им не пользуются в целях экономии, что отрицательно сказывается на самочувствии и, как считают авторы, может привести к аварийной ситуации на дороге.

