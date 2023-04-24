В Госдуме предложили разрешить тонировку боковых стекол машин
Депутаты фракции ЛДПР подготовили к внесению в Госдуму поправки в КоАП, которые предусматривают отмену штрафа за тонировку передних боковых стекол автомобиля, сообщают «Известия».
На сегодняшний день сумма штрафа составляет 500 рублей. Во фракции отмечают, что тонировка защищает от солнечных лучей, негативно влияющих на зрение водителя, а также способствуют снижению температуры в салоне.
В жаркую погоду кондиционер расходует много топлива, и большинство водителей им не пользуются в целях экономии, что отрицательно сказывается на самочувствии и, как считают авторы, может привести к аварийной ситуации на дороге.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru