Сотрудникам ГИБДД могут дать право самостоятельно аннулировать карты техосмотра
ГИБДД намерена наделить автоинспекторов правом самостоятельно аннулировать подтверждающие прохождение техосмотра диагностические карты, сообщает «Коммерсант».
Издание ссылается на подготовленный ведомством проект постановления правительства, в котором в качестве причины указывается документально подкрепленное подозрение, что транспортное средство не проходило ТО.
Согласно действующим в настоящее время нормам, для аннулирования карты техосмотра следует возбудить административное дело или дождаться решения суда, однако в МВД считают, что это затягивает процесс борьбы с мошенниками, так как за это время транспорт без ТО будет поставлен на учёт, и, следовательно, на дорогах окажутся не прошедшие проверку машины.
Ранее в МВД заявили, что водительские удостоверения, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023-го, автоматически продлеваются на три года, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru