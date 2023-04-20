Сотрудникам ГИБДД могут дать право самостоятельно аннулировать карты техосмотра

Издание ссылается на подготовленный ведомством проект постановления правительства, в котором в качестве причины указывается документально подкрепленное подозрение, что транспортное средство не проходило ТО.

Согласно действующим в настоящее время нормам, для аннулирования карты техосмотра следует возбудить административное дело или дождаться решения суда, однако в МВД считают, что это затягивает процесс борьбы с мошенниками, так как за это время транспорт без ТО будет поставлен на учёт, и, следовательно, на дорогах окажутся не прошедшие проверку машины.

Ранее в МВД заявили, что водительские удостоверения, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023-го, автоматически продлеваются на три года, сообщает RT.

