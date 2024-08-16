«Аэрофлот» разрешил курянам и белгородцам бесплатно переоформить авиабилеты
16 августа 202404:03
Жители Курской и Белгородской областей могут бесплатно переоформить авиабилеты с сохранением маршрута на любую другую дату или вернуть их стоимость, сообщает «Аэрофлот».
Это коснется билетов, оформленных до 7 августа, на рейсы с датой вылета до 6 сентября включительно.
Авиакомпания отмечает: чтобы вернуть стоимость билета, в том числе, в ситуации вынужденной неявки на рейс, следует обратиться по месту его приобретения.
Ранее жителей Курской, Белгородской и Брянской областей освободили от пошлины на права, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru