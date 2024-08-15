ГАИ в Белгородской, Брянской и Курской областях будут работать круглосуточно

Ряд отделений регистрации Государственной автомобильной инспекции в Белгородской, Брянской и Курской областях решено перевести на круглосуточный режим работы. Информацию об этом в сети распространила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.

Она обратила внимание, что жителям этих трёх регионов ГАИ в первоочередном порядке оказывает содействие в восстановлении утраченных документов на фоне агрессии со стороны Вооруженных сил Украины. Кроме того, сделать это граждане смогут также в пунктах временного размещения, где они сейчас находятся.

Волк также пообещала при необходимости организовать выездные пункты приема населения. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», все, кто обратится в ГАИ за выдачей утраченных прав или свидетельства о регистрации транспортного средства, освобождаются от уплаты госпошлины.

