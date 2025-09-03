Центробанк отозвал лицензию у «Таврического банка»
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Таврический банк». Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Отмечается, что ЦБ прекратил план участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства организации «в связи с отсутствием перспектив дальнейшей реализации модели санации». В этих обстоятельствах регулятору пришлось отозвать лицензию «Таврического банка» из-за полной утраты им собственных средств.
«По величине активов кредитная организация занимала 60 место в банковской системе Российской Федерации», - указали в Центробанке.
В апреле регулятор отозвал лицензию у «Промтрансбанка», напоминает 360.ru.
