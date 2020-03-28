Аэрофлот продолжит полеты в ряд городов Европы и Нью-Йорк
"Аэрофлот" с 27 марта продолжит полеты в ряд европейских городов и с 29 марта в Нью-Йорк. Соответствующее обновление полетной программы опубликовано на сайте авиаперевозчика.
В частности, авиакомпания продолжит летать из Москвы в Брюссель, Лондон, Берлин, Дублин, Мадрид, Рим, Амстердам, Женеву, Париж. Также полеты будут осуществляться по маршруту Москва-Нью-Йорк-Москва.
В компании отметили, что для возвращения на родину россиян предпринимаются все усилия. Напомним, ранее сообщалось, что с 27 марта Россия закрывает авиасообщение со всеми странами за исключением рейсов для возвращения россиян в РФ, а иностранцев – на их родину.
Ранее сообщалось, что пассажиропоток российских авиакомпаний на внутренних рейсах упал на 17% в марте текущего года. Руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак в беседе с НСН рассказал, чем обернется ограничительная мера для российских авиакомпаний.
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