Аэрофлот продолжит полеты в ряд городов Европы и Нью-Йорк

В частности, авиакомпания продолжит летать из Москвы в Брюссель, Лондон, Берлин, Дублин, Мадрид, Рим, Амстердам, Женеву, Париж. Также полеты будут осуществляться по маршруту Москва-Нью-Йорк-Москва.

В компании отметили, что для возвращения на родину россиян предпринимаются все усилия. Напомним, ранее сообщалось, что с 27 марта Россия закрывает авиасообщение со всеми странами за исключением рейсов для возвращения россиян в РФ, а иностранцев – на их родину.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток российских авиакомпаний на внутренних рейсах упал на 17% в марте текущего года. Руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак в беседе с НСН рассказал, чем обернется ограничительная мера для российских авиакомпаний.



