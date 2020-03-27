Росавиация опровергла слухи об ограничении полетов по России

«Росавиация каких-либо предложений по данному вопросу не выдвигала», - заявили ТАСС в Федеральном агентстве воздушного транспорта.



О возможном ограничении внутренних рейсов ранее сообщила газета «Ведомости». По данным издания, таким образом власти намерены сдержать распространение коронавирусной инфекции, при этом под ограничение якобы должны попасть рейсы из Москвы в регионы.



Стоит отметить, что сегодня же бюджетный авиаперевозчик «Победа» заявил о прекращении всех полетов с 1 апреля по 31 мая 2020 года.

