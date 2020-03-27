Росавиация опровергла слухи об ограничении полетов по России
В Росавиации опровергли появившиеся в СМИ публикации о том, что в стране якобы могут ограничить внутренние перелеты.
«Росавиация каких-либо предложений по данному вопросу не выдвигала», - заявили ТАСС в Федеральном агентстве воздушного транспорта.
О возможном ограничении внутренних рейсов ранее сообщила газета «Ведомости». По данным издания, таким образом власти намерены сдержать распространение коронавирусной инфекции, при этом под ограничение якобы должны попасть рейсы из Москвы в регионы.
Стоит отметить, что сегодня же бюджетный авиаперевозчик «Победа» заявил о прекращении всех полетов с 1 апреля по 31 мая 2020 года.
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