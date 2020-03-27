Пассажиропоток авиакомпаний РФ на внутренних рейсах снизился в марте на 17%
Пассажиропоток российских авиакомпаний на внутренних рейсах упал на 17% в марте текущего года. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно агентству, соответствующие данные предоставила Международная ассоциация аэропортов. Так, по ее данным, с 1 по 26 марта текущего года внутренними рейсами авиакомпаний воспользовались 2,9 млн пассажиров, что на 17% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.
Отмечается, что это общие данные десяти крупнейших перевозчиков страны, среди которых "Аэрофлот", "Россия", S7, "Уральские авиалинии", Azur Air, Nordwind, "Победа", "Ютэйр", Royal Flight, "Икар".
Ранее сегодня стало известно, что авиакомпания «Победа» с 1 апреля до 31 мая 2020 г. приостанавливает операционную деятельность.
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