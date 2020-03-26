Убытки в сотни миллиардов и увольнения. Аналитик о прекращении авиасообщения

«Убытки будут велики, точные цифры назвать достаточно сложно, потому что мы не знаем, как долго это продлится. Оценки до конца года разнятся от 100 до 300 млрд рублей. Как следствие, если не будут каким-то образом компенсироваться эти выпадающие доходы, то многие авиакомпании, естественно, прекратят свой бизнес. Как много – сказать тоже сложно, потому что в зоне риска находятся все авиакомпании. Именно международные рейсы, в отличие от внутренних, как правило, доходные, то есть прибыльные. А внутренние рейсы, которые пока сохраняются, хотя тоже идет сокращение, по определению являются убыточными. Поэтому, если правительство прямым образом не будет субсидировать и компенсировать эти выпадающие доходы, то многие авиакомпании остановятся. Ситуация очень серьезная, которую полумерами решить невозможно», - сказал он.

При этом, эксперт отметил, что для сокращения убытков авиакомпаний в первую очередь будет применяться увольнение сотрудников. Однако, «увольнением ничего здесь решить не удастся, им просто придется останавливать свою деятельность».

До 30 марта МИД России должен предоставить всю имеющуюся информацию о россиянах за рубежом, которые желают вернуться в РФ, чтобы организовать их вывоз. К данному процессу также привлечены Минтранс, Роспотребнадзор, Минздрав, МВД, Минобороны, «Аэрофлот» и иные авиакомпании.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в пресс-центре НСН рассказала, когда специалисты туриндустрии ожидают открытие зарубежных направлений.

