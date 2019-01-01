Общество

Адвокаты обжаловали домашний арест Голунова

11 июня11:25

Адвокаты журналиста Ивана Голунова подали апелляционную жалобу на решение суда о заключении его под домашний арест. Об этом сообщил защитник Сергей Бадамшин, передает ТАСС.

Как отмечает RT, ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обсудила дело Голунова с генеральным прокурором Юрием Чайкой. По итогам спикер рассказала, что глава надзорного ведомства дал гарантию, что это дело будет рассматриваться под строгим контролем Генпрокуратуры.

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Корреспондент издания «Медуза» был задержан в центре Москвы 6 июня. В полиции утверждают, что у журналиста нашли наркотическое средство, а в квартире ещё 5 г кокаина. Никулинский суд отправил Голунова под домашний арест.

Между тем, в столичном главке МВД сообщили, что на пакетах с наркотическими веществами, которые были изъяты в ходе обыска у журналиста, обнаружены ДНК нескольких человек, отпечатков самого Голунова на них не выявлено.

Полпред правительства России в Конституционном и Верховном суде Михаил Барщевский заявил в эфире НСН, что дело Голунова будет иметь широчайший общественный резонанс.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
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