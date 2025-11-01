Теннисист Медведев не смог выйти в полуфинал «Мастерса» в Париже

Российскому спортсмену Даниилу Медведеву не удалось пройти в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Париже.

Медведев уступил в четвертьфинале теннисисту из Германии Александру Звереву. Матч завершился со счетом 2:6, 6:3, 7:6 (7:5) в пользу Зверева.

На следующем этапе немецкий спортсмен проведет встречу с итальянцем Янником Синнером.

Ранее россиянка Анна Калинская прошла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Гонконге.

