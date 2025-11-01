Депутат Нилов рассказал, для кого сохранятся бумажные трудовые книжки

Бумажные трудовые книжки сохранятся для россиян, у которых такие документы были оформлены до введения электронного формата учета трудовой деятельности. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«У кого есть в бумажном виде трудовые книжки, они сохраняются. Но бумажные... книжки не заводятся для тех сотрудников, кто впервые трудоустраивается», - рассказал парламентарий в беседе с ТАСС.

Нилов отметил, что трудовую деятельность давно фиксируют в электронном виде, но параллельно данные дублируют в бумажном формате, если привычные трудовые книжки оформлялись ранее. По словам депутата, действующая система сбалансированно работает, граждане имеют возможность изучить историю своих трудовых отношений в системе персонифицированного учета.

Ранее Социальный фонд сообщил, что в РФ около 24 млн работников перевели на электронную трудовую книжку.

